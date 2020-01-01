Автомеханики рассказали, как быстро проверить техническое состояние двигателя всего лишь одним способом.

При покупке б/у автомобиля возникает вопрос, как проверить его состояние. Если с кузовом и подвеской все понятно, простой осмотр и проверка люфтов здесь может о много рассказать, то с двигателем будет по сложнее. По тому, что заглянуть внутрь и понять в каком состоянии находятся его детали нельзя. А ведь самое главное определить есть ли неисправности, и какой уровень износа цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма.

Как же это понять без разборки двигателя.

Самими главными показателями, которые характеризуют работу двигателя, являются расход воздуха и разряжение во впускном коллекторе. Для определения этих параметров на двигателе установлены специальные датчики. ДМРВ определяет, какое количества воздуха всасывают цилиндры, а датчик абсолютного давления показывает какое давление во впускном коллекторе.

На многих автомобилях ДМРВ отсутствует, в место него устанавливается датчик абсолютного давления. Считав показания этого датчика при работе двигателя на холостом ходу можно понять, есть ли в нем серьезные неисправности. Считать этот параметр можно с помощью карманного сканера, например ELM 324. Он подключается к диагностическому разъему и передает информацию через блютуз на телефон.

При работе двигателя на холостом ходу давление во впускном коллекторе должно быть для иномарок 25-35 кПа, а для наших автомобилей 40 кПа. Прогар клапана, проблемы с цилиндропоршневой группой и забитый катализатор увеличивают давление. С данными неисправностями оно может доходить до 50-60 килопаскалей.

Но данный сканер имеется не у всех, да и датчик абсолютного давления устанавливается не на все автомобили. В этом случае при покупке автомобиля будет не лишним сделать диагностику на сто. Там с помощью специального датчика давления, который подключается к впускному коллектору, определят, на каком уровне находится разряжение и проверят более детально всю систему.

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